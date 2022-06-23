Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что регионы Украины, находящиеся в относительной безопасности, тоже устали от темы войны, как и в других государствах.

Об этом он сказал в видеообращении к израильским студентам, опубликованном в его Telegram-канале.

"Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и в Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать", - сказал Зеленский.

Также Зеленский заявил, что хотел бы видеть поддержку не только от израильского народа, но и от израильской власти.

"Я благодарен народу Израиля, я благодарен вам за искреннюю, эмоциональную поддержку украинцев. За украинские флаги, которые появились на ваших улицах. Мы все это видим и ценим… Но мы бы хотели поддержки от вашей власти. Я редко общаюсь с журналистами из Израиля. Мне сложно. Я не знаю, что отвечать этим уважаемым людям. Я не знаю, как отвечать на вопрос, чем Израиль помог?", – сказал глава государства.

Владимир Зеленский привел в пример ряд европейских стран, среди которых Польша, Чехия, Словакия, Дания, Ирландия, которые приняли украинских беженцев: "Власть Израиля приостановила безвизовый режим. Именно сейчас. Я не хочу давать этому оценку. Я хочу, чтобы вы сами подумали об этом".

Президент Украины также напомнил, что Израиль так и не присоединился к санкционному режиму многих стран мира в отношении агрессора РФ.

Ранее о появлении "некоторой усталости от темы войны в Украине" сообщал британский премьер Борис Джонсон. Он признался, что эта тенденция беспокоит его, а также заявил, что западным политикам сейчас очень важно показать, что они будут поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

Напомним, глава МИД Британии Лиз Трасс также выразила уверенность в победе Украины в войне с Россией и заверила, что Лондон продолжит оказывать поддержку Украине, не обращая внимания на заявления об усталости народа от войны.

Как писала "Страна", глава Минобороны Украины Алексей Резников упрекнул Европу в усталости от войны и проблемах с поставками оружия в Украину.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.