У беженцев из Украины с 1 июля открываются более широкие возможности устроиться на работу в Израиле. Такое решение следует за несколькими постановлениями судьи окружного суда Тель-Авива, призывающего предоставить украинцам права на работу в Израиле. Сообщает издание Haaretz.

Считается, что это решение затронет 13 000 украинских граждан, которые бежали от войны.

Также министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед продлила до конца июля вид на жительство украинцам, прибывшим после начала российского вторжения.

Напомним, украинский посол раскритиковал Израиль за нежелание помогать Украине.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты", "Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.