Под Славянском (Донецкая область) российские войска попытались провести штурм в районах Богородичного и Мазановки, его отбили ВСУ.

Об этом говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

Сообщается, что Вооруженные Силы Украины отошли из Северодонецка (Луганская область) и его пригородов - Сиротино, Вороново и Боровское.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил Беларуси на ротационной основе выполняют задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях, сообщает Генштаб. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении оккупанты продолжают усовершенствование оборонных позиций в приграничных районах РФ. Враг обстрелял из артиллерии позиции наших войск в районах населённых пунктов Хреновка и Янжуловка Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник принимает меры по обеспечению своих подразделений боеприпасами. Осуществляет меры по восполнению потерь. На Харьковском направлении враг обстреливал позиции наших войск и элементы инфраструктуры населенных пунктов.

На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых рубежей и проведении перегруппировки войск, пишет Генштаб.

На Лисичанском направлении противник обстреливал районы населенных пунктов Волчеярка, Лоскутовка, Белая Гора, Верхнекаменка, Верхнекаменское, Выемка и Золотаровка.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Константиновка, Покровское, Николаевка, Вершина, Берестово, Зайцево, Клиново, Нью-Йорк, Владимировка и Ивано-Дарьевка. Наши защитники успешно отразили все наступательные и штурмовые действия врага в направлениях населенных пунктов Покровское, Нью-Йорк и Марьинка, сообщает Генштаб.

В целях сковывания действий наших войск враг проводил демонстративные действия в направлении населенного пункта Вершина. Также противник нанес авиационные удары вертолетами Ка-52 и Ми-24 недалеко от Павловки.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает основные усилия на удержании занятых рубежей. В целях истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений враг обстреливал позиции наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

В Акваториях Черного и Азовского морей в готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины оккупанты удерживают два носителя высокоточного оружия. Суммарный залп составляет до шестнадцати крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.