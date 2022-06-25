Мэр Северодонецка Александр Стрюк заявил, что сейчас город полностью под российской оккупацией.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он добавил, что российские войска уже "наводят свои порядки".

"Насколько мне известно, там назначили какого-то коменданта. Может быть, на их взгляд, это необходимо делать. С другой стороны, город настолько уничтожен, что людям сложно будет справляться с этой ситуацией. Будем надеяться, что как можно быстрее город вернется под контроль Украины", - сказал мэр.

Также он сообщил, что сейчас выехать из Северодонецка на подконтрольные территории Украины невозможно.

Кроме того, Стрюк заявил, что мирные жители, которые прятались от бомбежек на территории "Азота", частично покидают завод, а оккупанты "снимают с ними пропагандистские ролики".

Напомним, сегодня Александр Стрюк подтвердил, что группировки ВСУ отступают из Северодонецка в соседний Лисичанск.

В Нацгвардии объяснили отступление ВСУ из Северодонецка тем, что город на 90% уничтожен.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.