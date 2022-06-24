В Генштабе не будут комментировать ситуацию в Северодонецке, заявил журналистам на брифинге представитель Минобороны Александр Мотузяник.

"Информация о том, находятся ли части Вооруженных сил Украины в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны Украины", - сообщил он.

Он призвал "не вредить ведению оборонной операции" и "верить в ВСУ".

Тем временем отход войск из Северодонецка подтвердил агентству Reuters высокопоставленный чиновник США.

Ранее о выходе из Северодонецка заявлял главред "Цензора" Юрий Бутусов, который находится в этом городе.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.