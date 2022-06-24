Главный редактор "Цензора" Юрий Бутусов, который находился в Северодонецке, подтверждает отступление украинских войск из города, о котором накануне говорил глава ОВА Сергей Гайдай.

Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.

"Мы вышли из Северодонецка. Сегодня ночью украинские подразделения организованно покинули часть промзоны Северодонецка. На том участке фронта, где я находился, уход прошел под обстрелом, но без потерь. Уходить горько, но это решение давно уже назрело", - написал он, добавив, что "украинские воины достойно бились за город, и сделали больше, чем возможно, в таких чрезвычайно тяжелых условиях".

Вместе с тем, губернатор Сергей Гайдай опубликовал видео последних боёв за Северодонецк.

На кадрах слышна английская речь. Гайдай уточняет, что воюет "Интернациональный легион".

Напомним, о вероятности отступления украинской армии из Северодонецка Гайдай говорил еще вчера. А сегодня он сообщил, что такой приказ отдан.

Также мы сообщали, что вчера главком Валерий Залужный сообщил, что ВСУ переходят к маневренной обороне, и будут вынуждены под огневым давлением россиян занимать более безопасные позиции.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.