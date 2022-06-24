Главы государств-членов Европейского союза (ЕС) официально поддержали предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове.

Это произошло в первый день саммита Евросоюза, который 23 и 24 июня пройдет в Брюсселе. Теперь Киев ждет большая работа по выполнению всех условий, указанных в выводах Европейской комиссии (ЕК) к его заявке на членство.

Только после этого можно будет начинать переговоры об этапах непосредственной подготовки к вступлению.

Как прошел первый день саммита Евросовета и что нужно делать Украине, чтобы не упустить шанс войти в ЕС, рассказывает "Страна".

Ожидаемое решение

Решение европейских лидеров на саммите, в общем-то, не сенсация. Что они примут решение в пользу Украины и Молдовы, стало понятно по итогам визита в Киев 16 июня глав Германии Олафа Шольца, Италии Марио Драги и Франции Эммануэля Макрона - ключевых государств - членов блока.

В Берлине и Париже долгое время сомневались, нужно ли идти навстречу Украине, а были еще большие скептики вроде Нидерландов, чей премьер-министр Марк Рютте прямо говорил, что Киеву не нужно надеяться когда-либо вступить в ЕС. Перевесила точка зрения, согласно которой отказ Киеву в условиях системного противостояния Запада и России будет выглядеть как уступка Москве. Такого себе западные элиты не могли позволить.

В украинской столице Макрон, Шольц и Драги заявили, что готовы поддержать заявку Украины на кандидатство, но с определенными условиями, только после выполнения которых могут начаться переговоры о дальнейшей работе над подготовкой к вступлению. Эти требования официально огласила 17 июня президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, представившая положительную рекомендацию ЕК к украинской заявке.

Подробный разбор списка вы найдете здесь.

Позиция Берлина, Парижа и Рима наверняка помогла изменить отношение внутри ЕС к кандидатству Украины (и Молдовы). Им решили пока включить зеленый свет, хотя скептицизм по поводу готовности Киева и Кишинева к сближению с ЕС никуда не делся (и к этому моменту мы еще вернемся). Так что, когда за пару дней до саммита западные СМИ написали об украинско-молдавском консенсусе между государствами-членами, это никого не удивило.

Форум в Брюсселе, однако, начался не с голосования за кандидатство Киева и Кишинева и обсуждения европерспектив Тбилиси, а с заседания лидеров государств - членов ЕС с руководством западно-балканских стран, претендующих на членство в блоке.

Собственно, это была попытка разблокировать процесс вступления Албании и Северной Македонии, которых считают в принципе готовыми к этому шагу. Мешает присоединению только позиция Болгарии, требующей от Скопье уступок в сложных (как водится на Балканах) исторических и этнических вопросах. А до этого претензии выдвигала Греция, из-за которой Скопье пришлось даже переименовать страну. Греки были категорически против использования просто "Македонии", считая, что это название одной из частей их страны.

Разрешить ситуацию с вето Болгарии на этом "саммите в саммите" не получилось, да и не могло получиться. В Софии кризис: главе Кабмина Кирилу Петкову, а также всему правительству объявили вотум недоверия. В общем, там сейчас не до предложенного ЕС и конкретно Францией компромисса. Но и в Скопье тоже не горят желанием идти на уступки болгарам. Заложницей ситуацией стала Албания, чью заявку рассматривают вместе с северо-македонской.

К слову Албания имеет статс кандидата в ЕС 9 лет, а Северная Македония - 17. Это к вопросу о сроках вступления в ЕС после получения "кандидатства".

В сердцах, премьер Албании Эди Рама вчера назвал расширение ЕС "совершенно жульническим процессом", где "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами".

Еще одним камнем преткновения была судьба давней заявки Боснии и Герцеговины (БиГ) на кандидатство. БиГ попросила членство в ЕС еще в 2016-м, но цель эта остается недостижимой. Страну считают "потенциальным кандидатом", и такой статус светил Украине, но от этого варианта отказались. На саммите некоторые государства потребовали уважить одновременно с Киевом и Кишиневым и Сараево, чтобы там не чувствовали себя обиженными. Из этого тоже ничего не вышло.

На заявках Украины и Молдовы это, впрочем, не сказалось. Президент Европейского совета Шарль Мишель назвал голосование за них "историческим шагом" на пути этих стран в ЕС. "Наше будущее - вместе!" - написал он в своем микроблоге в Твиттере.

Президент Владимир Зеленский назвал предоставление Украине кандидатского статуса в ЕС "уникальным и историческим моментом".

Что дальше

Мы писали, что Евросоюз дал срок до конца года на выполнение всех условий, и украинское руководство пообещало успеть.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что власти разработали "дорожные карты" по всем заданиям Еврокомиссии и уже начали по ним двигаться.

При этом Киев не застрахован от того, что список будет даже пополняться - в зависимости от оценок европейцев его стараний. А есть серьезное подозрение, что по некоторым пунктам вроде фактической передачи полного контроля ЕС над антикоррупционной вертикалью особого рвения ждать не стоит. Но на это вряд ли закроют глаза в Евросоюзе.

Впрочем, предположим, что "домашняя работа" Киева будет выполнена, и Европа ее примет и начнет предметные переговоры на тему вступления. О чем они будут?

Как пишет в своей статье для "Зеркала недели" директор европейской программы Международного фонда "Возрождение" Дмитрий Шульга, обсуждать будут "гармонизацию законодательства, практику его применения и функционирования учреждений в стране-кандидате с нормами ЕС по 35 разделам (сферам)".

Задачей №1 для Киева станет "имплементация всего европейского законодательства", а не отдельных кусков, что, по мнению эксперта, застопорит движение в ЕС.

Шульга приводит опыт стран Центрально-Восточной Европы, вступавших в ЕС в последние десятилетия, у которых переговоры с евробюрократами и правительствами государств-членов заняли "не менее трех-шести лет". Потом еще нужно время - "около года" - на подписание договора о вступлении и его ратификацию всеми сторонами (в том числе членами Евросоюза).

Однако это оптимистический вариант. Киеву прямо говорят, что дорога в ЕС будет сложной и долгой. Перед началом саммита премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен предупредила: чтобы "войти в двери ЕС", Украина должна отвечать всем критериям" (членства в блоке). Кандидатство - это-де не гарантия присоединения, и получение полноценного членства "займет много времени", цитирует Фредериксен издание Politiken. А подобное критическое отношение не только у Дании и Нидерландов.

А вот политолог Вадим Карасев допускает, что вступление Украины в ЕС окажется "гораздо ближе", чем представляется сейчас даже сторонникам членства Киева в блоке.

"Вполне возможно, Украина не застрянет на кандидатстве, и полноценное членство наступит намного раньше, чем считают даже оптимисты. Мы уже видим, что нынешний статус дали наиболее быстро в истории ЕС. Блок становится уже не столько экономическим союзом, сколько военно-политическом и геополитическим. То есть, как раньше - сначала надо подтянуть уровень жизни в стране-кандидате до среднеевропейского, адаптировать ее законодательство и так далее по списку, а уже потом присоединение - уже не будет. Деньги в Украину уже вкладывают, а станут еще больше. На самом деле происходит расширение сферы влияния всего ЕС и конкретно Германии, которая сегодня показала, что Украину не отдадут ни России, ни той же Великобритании. Кстати, потому-то Джонсон примчался сразу после визита Шольца, Макрона и Драги, чтобы напомнить Киеву об альтернативе. Так что события ускоряются, правила меняются, невозможное становится возможным", - настаивает Карасев.

"В случае Украины ЕС действительно отошел от своих принципов и правил. Но теперь этот же подход хотят в отношении себя и другие страны - кандидаты в члены блока, потенциальные кандидаты. Более того, если меняются правила в отношении претендентов на членство, значит, от них можно отойти и странам, входящим в ЕС? Впрочем, несмотря на то, что Украина - военный прецедент, пока для нее мало что поменялось. Чтобы сейчас ни говорили, только с приходом денег ЕС для выравнивания жизни и установлением конкретных сроков всех этапов на пути к членству мы сможем сказать, что дорога нам открылась на самом деле, а не вынесено просто символическое решение", - говорит политолог Руслан Бортник.

Ну и наконец главное, что важно понимать по поводу вступления в ЕС - оно невозможно пока в стране идет война. Об этом многократно заявляли европейские лидеры. И Евкромиссия, когда объявляла об условиях для Украины, сказала, что обозначенная дата сверки того, что сделано в конце года - очень приблизительная. И в реальности оценивать соответствие критериям вступления в ЕС Украину будут только после окончания боевых действий.

И в этом плане статус кандидата и связанная с ним конкретная перспектива вступления в Евросоюз может сыграть свою роль в прекращении войны, подвигнув Киев пойти на заключение компромиссных договоренностей с Россией ради того, чтоб прекратились боевые действия и открылась дорога в ЕС. Правда, для этого надо, чтоб на компромиссы была готова пойти и Россия. Но на это пока мало что указывает.

Пока из Москвы идут комментарии в духе "Украина как государство не доживет до вступления в ЕС".