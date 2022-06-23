Президент Владимир Зеленский записал видеообращение по поводу официального предоставления Украине статуса кандидата в члены Евросоюза.

"Это победа. Ждали 120 дней и 30 лет. А потом победим врага, отстроим Украину, вступим в ЕС и будем отдыхать. Или не будем отдыхать. Но точно победим", - заявил Зеленский.

Отметим, что, по сообщениям СМИ, переговоры о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС прошли не гладко, потому что некоторые государства требовали предоставить такой статус Боснии.

Ранее премьер-министр Албании Эди Рама сделал резкое заявление, назвав расширение Евросоюза "совершенно жульническим процессом", при котором "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Рама также призвал Украину не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, заявив, что Северная Македония кандидат уже 17 лет.

"Страна" разбиралась, что означает статус кандидата в члены ЕС: формальность или возможность.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.