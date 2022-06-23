Премьер Албании Эди Рома вновь сделал резкое заявление на фоне кандидатства Украины в ЕС.

Он назвал расширение ЕС "совершенно жульническим процессом", где "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами".

И напомнил, что 26 стран ЕС не смогли преодолеть вето Болгарии на начало переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии в сообщество.

Сегодня утром Эди Рома призвал Украину не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, заявив, что Северная Македония кандидат уже 17 лет.

Сама Албания кандидат на протяжении 9 лет.

Отметим, что это уже второе подобное заявление албанского премьера за сегодняшний день. Утром он призвал Киев питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз.

Напомним, Европарламент подержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.