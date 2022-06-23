В Албании, которая получила статус кандидата в ЕС 9 лет назад, посоветовали Украине не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз.

Об этом премьер Албании Эди Рама сказал журналистам перед началом саммита руководства ЕС с лидерами стран Западных Балкан 23 июня.

"Северная Македония кандидат уже 17 лет, если я не ошибаюсь, Албания – девять. Мы приветствуем Украину, это хорошо, что ей предоставят статус кандидата. Но я надеюсь, что народ Украины не будет питать больших иллюзий на этот счет", - заявил премьер Албании Эди Рама.

Как писала "Страна", глава МИД Австрии намекнул, что Украина не вступит в ЕС раньше Албании и Северной Македонии, которые ждут 20 лет.

В середине декабря 2021 года корреспондент "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк утверждал, что Европейский союз принял решение о расширении и огласил о начале процедуры вступления в состав объединенной Европы двух представителей Западных Балкан - Северной Македонии и Албании. Впрочем, официальных заявлений на официальных ресурсах Европейского союза о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании так и не последовало.

Тем временем сегодня, 23 июня, лидеры ЕС в Брюсселе официально предоставят Украине и Молдове статус кандидатов в Евросоюз. Такую уверенность высказал глава Евросовета Шарль Мишель.

Напомним, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.