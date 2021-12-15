Корреспондент "Радио Свободная Европа" и "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк утверждает, что Европейский союз принял решение о расширении и огласил о начале процедуры вступления в состав объединенной Европы двух представителей Западных Балкан - Северной Македонии и Албании.

Об этом сообщает в Twitter Рикард Йозвяк во вторник, 14 декабря.

"Белый дым! У нас есть выводы насчет расширения ЕС - в отличие от прошлого года!” - написал в Twitter Йозвяк.

Белый дым - устоявшаяся традиция Ватикана при избрании нового Папы, означающая коллегиальное принятие решения об окончательном выборе.

Информация на официальных ресурсах Европейского союза о принятии судьбоносного решения для Северной Македонии и Албании ожидается в ближайшее время.

Журналист Йозвяк сообщил о принятом решении Евросоюза о расширении. Источник: Twitter/Рикард Йозвяк

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз стоит перед одним их самых противоречивых расширений своих рядов - приемом стран Западных Балкан, где до сих пор ощущаются последствия войн 90-х с ворохом разногласий. При этом, о приеме в Евросоюз Украины, которая формально выполнила больше условий по вступлению в ЕС, никто не говорит.

Также мы писали, что еще в 2019 году в США заявили, что будут убеждать Европу начать переговоры о вступлении Албании и Северной Македонии в Евросоюз.