Украина намерена не позднее, чем до конца года выполнить требования для вступления в ЕС, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Об этом она сказала на брифинге, который транслировал "Укринформ".

"Наша задача – за два-три месяца завершить все процедуры, чтобы президенты и главы правительств стран ЕС могли снова принять политическое решение", – сказала Стефанишина.

Что это за требования, "Страна" подробно рассказывала здесь.

Напомним, что неделю назад Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС с условиями. Однако если Украина не совершит прогресса по 7 блокам реформ, которые требует Еврокомиссия, статус кандидата сохранить не получится. Пока нет конкретных сроков, в которые Украина должна выполнить эти условия. Предварительная дата - конец года, но она может быть перенесена до момента окончания боевых действий.

Также мы рассказывали, что министр-делегат по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон считает, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в ЕС не будет.