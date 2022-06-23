Лидеры ЕС сегодня официально предоставят статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Такую уверенность высказал глава Евросовета Шарль Мишель на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

"Я уверен, что мы предоставим статус кандидата Украине и Молдове, а также четкую европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы", - сказал Мишель, назвав это "решающим моментом для ЕС" и "геополитическим выбором".

Напомним, лидеры ЕС сегодня встречаются в Брюсселе для обсуждения вопроса статуса кандидата для Украины и Молдовы. По данным западных СМИ, у стран Евросоюза в этом вопросе достигнуто единогласие.

"Настало время признать, что будущее Украины, Молдовы и Грузии находится в ЕС. Я приглашаю вас предоставить статус кандидата Украине и Молдове. Параллельно мы продолжим оказывать Украине мощную гуманитарную, военную, экономическую и финансовую поддержку", - сказано в пригласительном письме Шарля Мишеля к главам государств и правительств стран-членов Европейского союза.

Мишель констатировал, что с возобновлением войны в Европе лидеры предприняли "беспрецедентные действия, демонстрируя геополитическое влияние ЕС".

"Теперь нам нужно предпринять дальнейшие шаги для укрепления безопасности и стабильности на нашем континенте. Это будет главной темой нашего заседания Европейского Совета 23-24 июня", - обозначил повестку дня президент Евросовета.

Как писала "Страна", 21 марта в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Ранее в МИД Франции заявили, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.