Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, а также принял соответствующую резолюцию, как ранее с уверенностью анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Окончательное решение по предоставлению статуса кандидата должен принять сегодня саммит стран ЕС.

За резолюцию проголосовали 529 депутатов, против - 45, воздержались - 14. Всего в Европарламенте 705 депутатов.

Первый отчет об оценке выполнения Украиной условий ожидается в рамках регулярного анализа Еврокомиссии по расширению уже к концу этого года.

"Прогресс каждой страны на пути в Европейский Союз будет зависеть от ее собственных заслуг в выполнении Копенгагенских критериев, включая способность ЕС принимать новых членов", - говорится в проекте выводов саммита ЕС, с которым ознакомилось издание Euractiv.

Напомним, лидеры ЕС 23-24 июня встречаются в Брюсселе для обсуждения вопроса статуса кандидата для Украины и Молдовы, а также дальнейших шагов для укрепления безопасности и стабильности континента. Ранее западные СМИ писали, что у стран Евросоюза в этом вопросе достигнуто единогласие.

Как писала "Страна", 21 марта в Брюсселе начали рассматривать заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Впрочем, в МИД Франции заявили, что ускоренной процедуры по вступлению Украины в Евросоюз не будет. Албания, получившая 9 лет назад статус кандидата, также советует Украине не питать иллюзий о быстром членстве в ЕС.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.