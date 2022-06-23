Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Европейский союз.

Об этом сообщил в Твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель.

"Согласовано! Европейский совет только что принял решение о предоставлении статуса кандидата в ЕС Украине и Молдове. Исторический момент! Сегодня – шаг на вашем пути в ЕС, который стал вехой. Приветствую Владимира Зеленского и Майю Санду, а также народы Украины и Молдовы. Наше будущее – вместе!" - сказано в записи.

Как писала "Страна", по сообщениям представителей СМИ, переговоры о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС прошли не гладко. Некоторые государства потребовали предоставить такой статус Боснии.

Мы также рассказывали, что сегодня днем Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, а также принял соответствующую резолюцию, которую ранее с уверенностью анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Между тем премьер-министр Албании Эди Рама сделал резкое заявление, назвав расширение Евросоюза "совершенно жульническим процессом", при котором "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Рама также призвал Украину не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, заявив, что Северная Македония кандидат уже 17 лет.