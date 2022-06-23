Интеграция Украины в ЕС может привести к распаду ЕС, а не к его укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.

Об этом заявил премьер-министр Португалии Антониу Кошта, сообщает Euractiv.

"Чтобы восприниматься серьезно и быть последовательным, ЕС нуждается в новой институциональной и бюджетной архитектуре под страхом того, что эта интеграция будет не усилением ЕС, а его распадом, не поддержкой Украины, а ловушкой для Украины", - сказал Кошта.

Напомним, Европарламент подержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в Евросоюз. После этого премьер Албании назвал расширение ЕС "жульническим процессом, где решения откладываются до бесконечности". Также он посоветовал Украине не питать иллюзий о быстром членстве в ЕС.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.