Стартовавшие час назад переговоры стран Евросоюза о статусе кандидата для Украины уже столкнулись с осложнениями.

Некоторые государства потребовали предоставить такой статус Боснии, пишет в Твиттере журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Ранее "Страна" сообщала, что Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, а также принял соответствующую резолюцию, которую ранее с уверенностью анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Между тем премьер-министр Албании Эди Рама сделал резкое заявление, назвав расширение Евросоюза "совершенно жульническим процессом", при котором "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Рама также призвал Украину не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, заявив, что Северная Македония кандидат уже 17 лет.

А премьер-министр Португалии Антониу Кошта сказал, что интеграция Украины в ЕС может привести к распаду ЕС, а не к его укреплению, и даже может стать ловушкой для Украины, если не будут приняты последовательные решения.