Президент Владимир Зеленский назвал предоставление Украине кандидатского статуса в Евросоюз уникальным и историческим моментом.

Об этом он написал в Твиттере.

"Искренне приветствую решение лидеров ЕС предоставить Украине статус кандидата. Это уникальный и исторический момент в отношениях Украины и ЕС. Благодарен Шарлю Мишелю, Урсуле фон дер Ляйен и лидерам государств Евросоюза за поддержку. Будущее Украины – в ЕС", - сказано в твите.

Запись появилась через считанные минуты после того, как стало известно, что Украина и Молдова официально получили статус кандидатов на вступление в Европейский союз. О нем сообщил в Твиттере председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Как писала "Страна", по сообщениям представителей СМИ, переговоры о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС прошли не гладко. Некоторые государства потребовали предоставить такой статус Боснии.

Мы также рассказывали, что сегодня днем Европарламент поддержал предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в ЕС, а также принял соответствующую резолюцию, которую ранее с уверенностью анонсировал глава Евросовета Шарль Мишель на саммите лидеров ЕС в Брюсселе.

Между тем премьер-министр Албании Эди Рама сделал резкое заявление, назвав расширение Евросоюза "совершенно жульническим процессом", при котором "решения откладываются до бесконечности под надуманными предлогами". Рама также призвал Украину не питать иллюзий относительно быстрого вступления в Евросоюз, заявив, что Северная Македония кандидат уже 17 лет.