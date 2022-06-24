В Раде предлагают на законодательном уровне запретить выезд за границу мужчин 18-60 лет на время военного положения за исключением лиц, которых определяет правительство, и тех, у кого отсрочка.

Об этом говорится в законопроекте №7484, зарегистрированном на сайте парламента.

Согласно пояснительной записке, вопрос о порядке выезда мужчин пока регулируется только Указом президента, но не законом.

Соответственно, предлагают добавить в Закон Украины "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" новую статью.

В этой статье будет прописано ограничение на выезд для мужчин 18-60 лет, и исключения для многодетных отцов, отцов-одиночек, мужчин, признанных инвалидами и студентов/аспирантов/докторантов.

Напомним, ранее мы публиковали перечень документов, которые дают право на выезд из Украины мужчинам призывного возраста.

Также сообщали, что в "Слуге народа" предложили позволить выезжать из Украины мужчинам-студентам, которые учатся за рубежом.

Кроме того, рассказывали, что Зеленского завалили петициями с просьбой разрешить выезд мужчинам.