Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина обратилась к Кабинету Министров Украины с просьбой изменить правила пересечения границы при военном положении, чтобы позволить выезжать из страны мужчинам-студентам, которые хотели бы продолжить учиться за рубежом.

Об этом нардеп написала в своем Facebook.

Гришина, со ссылкой на военных экспертов заявила, что сейчас дефицита людей на фронте нет, а потому принятие такого решения уместно, особенно в контексте необходимости сохранения интеллектуального потенциала страны.

"При этом студентам действительно очень тяжело, а иногда и невозможно, полноценно учиться в постоянном стрессе, с воздушными тревогами и под угрозой обстрелов", - заявила нардеп.

Ранее правительство Украины внесло изменения в Правила пересечения государственной границы для граждан Украины во время войны. Так, несмотря на то, что мужчинам от 18 до 60 лет нельзя выезжать из Украины во время военного положения, есть исключения для людей с инвалидностью. Можно беспрепятственно выезжать из Украины при наличии определенных документов.

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