Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк подтвердил, что группировки ВСУ отступают в соседний Лисичанск.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

"Наши военные должны были отойти на более укрепленные оборонные позиции, которые позволят в дальнейшем вести оборону и сохранят жизнь нашим военным", - заявил Стрюк.

На уточняющий вопрос ведущего, что ВСУ отошли именно в Лисичанск глава ВГА ответил:

"Лисичанск является более укрепленным из-за своей географической позиции и высоты, на которой он находится, поэтому, вероятно, да,но большего сказать не могу", - сказал Стрюк.

Он отметил, что окружить ВСУ российской армии не удалось.

При этом Стрюк говорит, что сам Северодонецк фактически полностью уничтожен, а на территории завода "Азот" еще остались мирные люди в укрытиях, которые не захотели покидать родной город.

Ранее сообщалось, что ВСУ будут выходить из Северодонецка несколько дней.

В Нацгвардии объяснили отступление ВСУ из Северодонецка тем, что город на 90% уничтожен.

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