Вывод войск из Северодонецка займет несколько дней, там находится множество подразделений, заявил глава Северодонецкой райовоенадминистрации Роман Власенко в комментарии CNN.

"На данный момент украинские военные всё ещё остаются в Северодонецке. Сейчас их отводят из города. Это началось вчера", - сказал он.

По его словам Власенко, на "Азоте", продолжают оставаться 568 мирных жителей.

"Они смогут выйти, как только прекратится обстрел, но уже на оккупированную территорию", - сказал он.

Напомним, в Генштабе засекретили информацию о ситуации в Северодонецке. Но по словам журналиста Бутусова, ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.