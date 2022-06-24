В Горской ВГА сообщили о захвате громады противником. Минобороны РФ заявило о блокировании ВСУ в этом районе
Горское в Луганской области (к югу от Лисичанска) захвачено противником. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.
"На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел", - заявил Бабченко.
По его словам, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка.
"Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - отметил глава военной администрации.
Минобороны РФ сегодня впервые прокомментировало ситуацию с окружением украинских войск в районе Горское-Золотое, сообщают российские СМИ.
Основные тезисы:
- группировка ВСУ в Горском и Золотом "полностью блокирована"
- в окружении находятся до двух тысяч украинских военных. Среди них, как утверждается, около 80 иностранцев
- россияне говорят, что взяли половину Золотого
- о том, захвачено ли Горское - в РФ не говорят.
"По поводу того, что происходит с украинскими подразделениями в этом "котле" точных данных нет. В России, как видим, говорят, что они блокированы. В тоже время ряд украинских СМИ писали, что войска оттуда удалось вывести ещё до того, как кольцо окружения замкнулось. В тоже время официально украинская сторона эту информацию не подтверждает", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".
Напомним, по словам журналиста Бутусова, ночью ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка.
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Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.