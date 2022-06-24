Горское в Луганской области (к югу от Лисичанска) захвачено противником. Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал глава военной администрации Горской громады Алексей Бабченко.

"На сегодняшний день Горская громада полностью оккупирована, в окрестностях идут незначительные локальные бои, но враг вошел", - заявил Бабченко.

По его словам, прорыв был по направлению Орехово - Тошковка.

"Оккупанты зашли с двух сторон, одна часть вышла на тыл, а именно населенные пункты Мирная Долина, Подлесное, Лоскутовка, другая часть двигалась в направлении Горского и Золотого", - отметил глава военной администрации.

Минобороны РФ сегодня впервые прокомментировало ситуацию с окружением украинских войск в районе Горское-Золотое, сообщают российские СМИ.

Основные тезисы:

группировка ВСУ в Горском и Золотом "полностью блокирована"

в окружении находятся до двух тысяч украинских военных. Среди них, как утверждается, около 80 иностранцев

россияне говорят, что взяли половину Золотого

о том, захвачено ли Горское - в РФ не говорят.

"По поводу того, что происходит с украинскими подразделениями в этом "котле" точных данных нет. В России, как видим, говорят, что они блокированы. В тоже время ряд украинских СМИ писали, что войска оттуда удалось вывести ещё до того, как кольцо окружения замкнулось. В тоже время официально украинская сторона эту информацию не подтверждает", - прокомментировал эту информацию телеграм-канал "Политика Страны".

Напомним, по словам журналиста Бутусова, ночью ВСУ покинули часть промзоны Северодонецка.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.