Войска РФ наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска, они применяют авиацию и весь набор артиллерии. Однако об отступлении ВСУ из Лисичанска речь сейчас не идет.

Об этом сообщил глава Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко, пишет "Радио Свобода".

"Авиация работает, Точки-У, работает весь набор артиллерии. Наступление по всем направлениям. Штурмуют Лисичанск, штурмуют дорогу Бахмут-Лисичанск. И по Северодонецку также, окрестные села - Синецкий, Павлоград, Сиротино, Боровское. Везде обстрелы, боевые действия", – сообщил Власенко.

По его словам, украинские войска все еще в Северодонецке, на выход из города нужно время.

"Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время", - сказал Власенко.

Напомним, о том, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк, сообщил губернатор области Сергей Гайдай.

Также мы писали, что в Горской ВГА сообщили о захвате громады противником, а в Минобороны РФ заявило о блокировании ВСУ в этом районе.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.