Войска РФ пошли в наступление на южные окраины Лисичанска, но были отбиты - Гайдай
В минувшие сутки противник пошел в наступление на южные окраины Лисичанска, но был отбит.
Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.
Так, по данным Гайдая, вражеские ДРГ заходили на окраины города со стороны Тошковки-Золотого, но ВСУ отбили атаку и не дали им попасть вглубь города.
Также он подтвердил уже звучавшую вчера информацию о потере Николаевки. Это село, от которого открывается прямой путь на трассу Бахмут-Лисичанск.
Напомним, ранее Гайдай заявил, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк.
Также Генштаб заявлял, что противник наступает на Лисичанск.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.