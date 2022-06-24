В минувшие сутки противник пошел в наступление на южные окраины Лисичанска, но был отбит.

Об этом сообщил губернатор Луганской области Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона.

Так, по данным Гайдая, вражеские ДРГ заходили на окраины города со стороны Тошковки-Золотого, но ВСУ отбили атаку и не дали им попасть вглубь города.

Также он подтвердил уже звучавшую вчера информацию о потере Николаевки. Это село, от которого открывается прямой путь на трассу Бахмут-Лисичанск.

Напомним, ранее Гайдай заявил, что ВСУ получили команду покинуть Северодонецк.

Также Генштаб заявлял, что противник наступает на Лисичанск.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.