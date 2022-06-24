Канал Сухопутных войск ВСУ публикует сравнение американской системы HIMARS с советскими "Градами" и "Ураганами", которые находятся на вооружении украинской и российской армий.

Согласно видео, точность HIMARS значительно выше, за счет использования системы GPS.

Также журналист Андрей Цаплиенко публикует первые кадры боевого применения американских РСЗО Himars в Украине.

Ранее "Лига" со ссылкой на источник в Минобороны сообщала, что артиллерия М777 прибыла в Украину без системы GPS из-за опасений, что технологии окажутся в руках РФ.

Напомним, Ермак сообщил, что американские РСЗО HIMARS уже используются в Украине. Также мы писали о том, что в Белом доме не смогли назвать сроки следующих поставок РСЗО HIMARS в Украину.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.