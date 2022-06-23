Американские РСЗО HIMARS уже используются в Украине.

Об этом сообщил в Телеграм глава Офиса президента Андрей Ермак.

"HIMARS уже приносят позитив", - написал Ермак и опубликовал фотографию работы машин.

Ранее о прибытии комплексов в Украину писал в Твиттере министр обороны Алексей Резников. Примечательно, что он прикрепил к своему посту такое же фото.

Между тем американская пресса сообщила, что США сегодня объявят о новом пакете помощи Украине максимум на 500 миллионов долларов. Этот пакет помощи будет состоять из РСЗО HIMARS и артиллерийских боеприпасов.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.