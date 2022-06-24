Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщил, что с начала вторжения России в Украину в приграничных районах региона пострадали 359 домов и 112 автомобилей.

Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Гладков обвиняет в этих повреждениях ВСУ.

По его словам, восстановительные работы в трех селах - Журавлевке, Нехотеевке и Середе - не проводятся из-за опасной ситуации в населенных пунктах.

Отметим, что по эту сторону границы также идут масштабные российские обстрелы украинских населенных пунктов.

Напомним, ночью в российском Белгороде горел военкомат.

Также сообщалось, что в Белгородской области РФ разбился российский штурмовик Су-25.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.