Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков утверждает, что сегодня, 9 июня, со стороны Украины был обстрелян посёлок Хотмыжск Грайворонского горокруга.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его данным, местные жители не пострадали, в 3-х домовладениях выбиты окна, посечены крыши и заборы.

Ранее сообщалось, что в Белгороде утверждают, что за время войны в регионе пострадала почти сотня построек и четыре десятка авто.

Война в Украине продолжается уже 106-й день. "Страна" следит за происходящим 9 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 105-го дня войны. Генштаб сообщал, что ВСУ сдерживают штурмовые действия россиян в Северодонецке, а также Тошковке и Устиновке. Губернатор Гайдай заявил, что трасса Лисичанск-Бахмут хоть и не захвачена, но пользоваться ей невозможно, поскольку она полностью простреливается. В Анкаре на уровне МИД России и Турции начался очередной этап переговоров о разблокировке портов для вывоза украинского зерна.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о главных сценариях, по которым могут развиваться события в Украине.