Ночью в российском Белгороде горел военкомат. Видео
В российском Белгороде в ночь с 23 на 24 июня загорелось здание военкомата. Об этом сообщают местные паблики.
Пожар произошел в 2-х этажном здании в Белгороде на Белгородском проспекте. По данным очевидцев, возгорание произошло на первом этаже. На месте работали спасатели, пожар потушен.
Напомним, в РФ после начала войны массово поджигают военкоматы. Недавно, 8 июня, в России уже 18-й раз с начала войны в Украине подожгли военкомат, это произошло во Владивостоке.
Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.