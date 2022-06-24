В российском Белгороде в ночь с 23 на 24 июня загорелось здание военкомата. Об этом сообщают местные паблики.

Пожар произошел в 2-х этажном здании в Белгороде на Белгородском проспекте. По данным очевидцев, возгорание произошло на первом этаже. На месте работали спасатели, пожар потушен.

Напомним, в РФ после начала войны массово поджигают военкоматы. Недавно, 8 июня, в России уже 18-й раз с начала войны в Украине подожгли военкомат, это произошло во Владивостоке.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.