В Рязанской области РФ в пятницу, 24 июня, разбился военный самолет Ил-76. По предварительным данным, у него отказал мотор, и пилот решил сажать машину на грунт.

Об этом сообщают российские СМИ.

На данный момент известно о четырех погибших. На месте происшествия сейчас работают спасатели, они тушат возникший в результате крушения пожар.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях предыдущего дня.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.