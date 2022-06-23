В аэропорту Майами, США, во время посадки загорелся самолет, у которого произошла поломка шасси. На борту было 126 человек, но удалось обойтись без жертв, только три человека получили легкие ранения.

Об этом сообщает CNN.

На данный момент точно неизвестно, что случилось с шасси. Во время посадки оно открылось, но уже на земле то ли конструкция рухнула, то ли шина лопнула, и самолет упал днищем на землю, после чего загорелся.

Это случилось с бортом компании Red Air, прибывающего из Санто-Доминго, Доминиканская Республика.

Прибывшие на место спасатели сумели потушить самолет, избежав разлива топлива.

На опубликованных кадрах видно, что самолет остановился в траве возле взлетно-посадочной полосы.

На ликвидацию возгорания прибыли по меньшей мере три пожарных машины.

Из-за этого инцидента в аэропорту возникли некоторые задержки авиарейсов. Национальный совет по безопасности на транспорте проводит расследование причин пожара.

Ранее мы рассказывали, как пассажир без всякого опыта полетов посадил самолет после того, как стало плохо его пилоту.