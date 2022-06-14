Экипаж американского самолета, с которого в августе прошлого года при вылете из кабульского аэропорта имени Хамида Карзая падали люди, действовал "надлежащим образом". К такому выводу пришли в ВВС США.

Об этом сообщила представитель американских ВВС Энн Стефанек.

Она заявила, что пилоты военно-транспортного самолета C-17 сделали правильный выбор, продолжив взлет в аэропорту в Кабуле, несмотря на то, что на взлетно-посадочной полосе были люди. Из-за действий пилотов во время эвакуации из Афганистана погибли несколько человек.

В ВВС США после проведенного расследования сочли, что "экипаж действовал надлежащим образом и проявил здравый смысл", решив подняться в воздух как можно быстрее. Они приняли это решение, "столкнувшись с беспрецедентной и быстро ухудшающейся ситуацией с безопасностью" в Афганистане, отметила Стефанек.

"Летное мастерство и сообразительность пилотов обеспечили безопасность экипажа и их самолета", - сказала она. По ее словам, в ходе расследования было дано заключение, что экипаж "соблюдал применимые правила ведения боевых действий, характерные для такого инцидента и в целом для вооруженного конфликта". Она выразила соболезнования погибшим.

Эвакуация гражданских лиц проводилась в августе 2021 года во время захвата власти в Афганистане "Талибаном" после вывода войск США. Талибы разрешали покинуть страну через аэропорт. Некоторые люди в попытках убежать хватались за шасси самолетов и падали на землю при наборе высоты. Несколько человек погибли в давке.

Как писала "Страна", в те дни в шасси одного из военно-транспортных самолетов США также были найдены останки человека. Скорее всего, они принадлежали афганцу, который пытался сбежать из страны и погиб при взлете.