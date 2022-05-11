США будут готовы нанести удары по Афганистану в случае выявления там угрозы национальной безопасности.

Об этом 11 мая заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

"Мы сохраняем наблюдение, и я не буду в деталях говорить, каким образом, в какой форме, при помощи каких механизмов. И у нас имеются средства, позволяющие провести ударные операции, если мы увидим угрозу, исходящую с земли Афганистана", - заявил американский военачальник.

По словам Милли, Вашингтон сохраняет приверженность прежней цели - "гарантировать, что Афганистан никогда не станет вновь платформой, с которой террористы нанесут удар по континентальной части США".

"Мы привержены обеспечению того, чтобы это никогда не случилось опять", - подчеркнул глава Комитета начальников штабов.

Напомним, 14 апреля президент США Джо Байден заявил, что настало время закончить самую долгую войну в истории США и американские военные должны вернуться домой из Афганистана. Он анонсировал начало вывода войск США из Афганистана 1 мая и завершение до 11 сентября, даты 20-й годовщины серии терактов в Соединенных Штатах.

Вскоре США начали выводить свои силы из Афганистана.