Американский президент Джо Байден подписал в пятницу, 11 февраля, указ о блокировании $7 млрд активов Центрального банка Афганистана в США.

Об этом сообщает "ТАСС" со ссылкой на специальный телефонный брифинг представителя американской администрации высокого ранга.

"Сегодня утром президент Байден подписал указ о блокировании активов Центрального банка Афганистана, которые находятся на хранении в американских финансовых институтах", - сказал чиновник.

Он также добавил, что в целом Центральный банк Афганистана размещал за рубежом резервы в размере более $9 млрд, "в том числе $7 млрд хранились в Соединенных Штатах".

"После этого мы будем стремиться способствовать предоставлению доступа к порядка $3,5 млрд <...> для обеспечения нужд афганского народа и Афганистана", - заявил ведущий брифинга.

По его словам, еще половину замороженных активов ЦБ Афганистана США зарезервируют для возможной выплаты компенсаций по искам в американских судах для родственников жертв терактов, в том числе 11 сентября 2001 года.

Ранее мы писали, что администрация Джо Байдена заморозила резервы правительства Афганистана, хранящиеся на банковских счетах в США. Таким образом Вашингтон заблокировал доступ талибам, на выходных захвативших власть в Афганистане, к миллиардам долларов.

Также мы сообщали о том, что 12 декабря 2021 года движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всей стране на фоне продолжающегося обвала местной валюты.