Президент США Джо Байден назвал первое условие для признания легитимности правительства движения "Талибан".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома в воскресенье, 30 января.

По словам Джо Байдена, освобождение гражданина США Марка Фрерихса, похищенного в Афганистане в 2020 году, может существенно повлиять на диалог в положительном отношении.

"Талибы должны немедленно освободить Марка, прежде чем они смогут рассчитывать на какое-либо рассмотрение вопроса об их стремлении к легитимности. Это не подлежит обсуждению", - заявил американский президент.

Известно, что Фрерихс перестал выходить на связь в начале февраля 2020 года. На тот момент он проживал в Кабуле. Американец переехал в Афганистан за 10 лет до этого и работал над строительными проектами.

Ранее "Страна" сообщала, что спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Томас Уэст заявил, что американская сторона выстраивает "определенные продуктивные отношения" с представителями движения "Талибан".

Также мы писали, что талибы предупредили США, что если те попытаются дестабилизировать их режим, пострадает афганский народ.