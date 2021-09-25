Американская военнослужащая, помогавшая эвакуировать людей из Афганистана, рассказала о нападении на нее группы беженцев.

Ее слова приводит ABC News.

ФБР начало расследование инцидента, произошедшего в селе Донья-Ана в Форт-Блажении, штат Нью-Мексико. Именно там размещают эвакуированных беженцев.

"Мы серьезно воспринимаем это утверждение и должным образом передали этот вопрос в Федеральное бюро расследований. Безопасность и благополучие наших сотрудников службы, а также всех, кто находится на наших базах, являются важнейшими. Мы немедленно оказали соответствующий уход, консультацию и поддержку военнослужащей", - сказала директор по общественным делам базы Элли Пейн.

В связи с инцидентом американские военнослужащие намерены усилить меры безопасности. Будут добавлены усилители освещения и патрули.

Напомним, в Одессе продолжают обживаться семьи афганских беженцев, прибывших в город 30 августа. "Страна" побывала в одной из афганских семей и выяснила, с чем они столкнулись в Украине.

Ранее мы рассказывали, как в Украине хотят финансировать беженцев из Афганистана, а также о том, что МВД просит выделить более полумиллиарда гривен на содержание беженцев из Афганистана.