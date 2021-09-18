Украинские власти согласились принять афганских беженцев на территории Украины, тратя на это миллионы гривен из бюджета страны - в расчете на человека, гораздо больше, чем на тех же донбасских переселенцев.

Первая группа беженцев прибыла в Одессу в конце августа. Журналисты "Страны" постарались разузнать мнение одесситов по этому поводу.

Горожане отнеслись к переселению афганцев в свой город плохо. Они не знают, чего можно ожидать от новых соседей, опасаются терактов и поджогов, недоумевают, как расселить, накормить и трудоустроить людей.

А главное - задаются вопросом "отчего правительство не хочет помочь своим людям, а не чужестранцам?". Больше всего жители Южной Пальмиры огорчены из-за того, что решение о размещении и помощи афганцам власти приняли, не спросив их мнения.

"Страна" поговорила с одесситами об этом.

"Пенсионерам не помогают, но тратят на афганцев"

"Одесситам тяжело. И тут еще афганцы приедут. Я не знаю - это к лучшему или худшему, но мне кажется, что это не надо. Да, это богатый город, но таким как мы, которые 2 500 грн получают, не помогают, а им же помощь нужна большая. Это расходы, это бюджет, это наши налоги. Они нас не спрашивают. Нас, рабочую силу, не спрашивают. Они делают сами, как им выгодно... Я вообще никому не верю - правительству, никому. Потому что мы ждем чего-то лучшего, а его нет, к сожалению", - поделилась с нами жительница города.

Другая респондентка считает, что в городе достаточно своих нерешенных проблем, а у помощи должны быть ограничения.

"Я понимаю - людям надо помочь. Но есть нюансы и проблемы, очень много неразрешенных. И своих проблем в городе достаточно. Достаточно много... Помочь надо, но есть рамки помощи. Я понимаю, что мы идем в Европу. В Европе тоже принимают, но где страны более обеспеченные, где уровень жизни намного выше, не в обиду нам. И законы получше. Да, бывает обидно... Всему своё время и свой час", - сказала одесситка.

Она считает, что уровень того, насколько афганцы могут представлять угрозу одесситам, зависит от украинского государства и от того, как новые жители будут признавать наши законы, правила и уставы.

"Мы не знаем, какие беженцы к нам пришли. С какими документами? Кто-то без документов. Насколько они криминогенные есть. Это очень серьезный вопрос. Я понимаю, что в нашей одесской громаде тоже есть те, кто за и против...", - добавляет она и выражает неуверенность в том, будут ли приезжие ценить город так, как те, кто здесь родился и вырос.

Часть жителей выразили готовность принять афганцев. Они не видят в переселенцах из Афганистана ничего плохого, а лишь переживают, найдется ли для них достаточно удобств.

"Я не против, но их же, наверное, много. Это же их нужно куда-то разместить, кормить. И чтобы они жили. Где же их здесь всех поместить? У нас и так жизнь - не очень. То хоть чуть-чуть повысили пенсию на 100 рублей, так сразу все цены взлетели... Жалко, конечно, людей. Они же не виноваты, что они там так бедствуют. Правительство пусть думает. Я бы их к себе поселила, но у меня тоже негде. У меня тоже много семьи", - говорит женщина.

"70% там под влиянием радикалов"

Некоторые жители наотмашь говорят о неготовности радушно принимать афганцев. "Своих беженцев хватает", "пусть сами свои проблемы решают", "пусть едут куда-то в другой город", - предлагают одесситы.

"Каждый должен у себя устраивать жизнь. А мотаться сюда-туда. Это люди-иждивенцы, которые ищут лучшей жизни. Вот и всё. Хотя я понимаю, что война там, талибы, радикалы, но за свою землю нужно бороться самим. Нам никто не поможет точно так же, как им. А если они этого не хотят, значит будут бегать по всему свету", - отвечает на наш вопрос мужчина.

Он вспомнил присказку "Сколько волка не корми - он всё равно в лес смотрит" и уверен, что рано или поздно эти люди проявят себя:

"70% там под влиянием радикалов. Рано или поздно этот нарыв выстрелит".

"Я вообще против беженцев. Тем более, афганских. Если бы в Украине был порядок, можно было бы принимать беженцев. А так, здесь порядка нет, но, пожалуйста, нате вам беженцев", - возмущаются ситуацией молодые девушки.

"Нужно помогать всем, но своя рубашка ближе к телу"

Еще один участник опроса сравнил афганских беженцев с лишними проблемами и риском ухудшения криминогенной ситуации в стране.

"Понимаете, если вы несете какой-то груз. И вам добавляют еще. Вам будет легче? Я думаю, сюда же не деньги идут. Сюда идут люди со своими проблемами. Это ухудшение социальной обстановки общей. И криминальной в том числе. Европа имеет большой опыт... Если исходить из гуманистической позиции, то нужно помогать всем. А исходя из нашей ситуации, своя рубашка ближе к телу. Нужно помогать самому себе. Если каждый будет помогать самому себе на своём месте, у себя в стране, дома, тогда меньше будет проблем. У каждого своя карма. Они же не зря бегут. Видно, что-то делали до этого не так. Каждый должен отвечать за свою жизнь и за последствия. Это не случайность. Все несчастья, которые приходятся на головы людей, связаны с их предыдущей жизнью. Это карма. По-человечески, я их жалею. Но не за мой счет", - пояснил позицию одессит.

"Пусть в Афганистане остаются. Если мы куда-то убежим, нас примут?", - задается риторическим вопросом еще одна собеседница "Страны". Ее подруга говорит, что если афганцы будут в Одессе диктовать свои условия, то это никому не надо.

Еще одна одесситка называет жест помощи афганцам в размере 500 млн - "понтами".

"Наши пенсионеры получают 1700 грн. Наша страна не может своих пенсионеров обеспечить. Одиноких мам...Я не против помочь, бога ради, мы можем протянуть руки каждому, но мы сами себя еще не обеспечили, поэтому надо сначала создать свой дом, уют в нем, приготовить обед, а потом приглашать", - не без одесского гостеприимства отвечает женщина.

Но она добавляет, что одесситы не готовы принимать в гости афганцев, когда нет возможности помочь даже своим людям: "У нас война. У нас женщины живут впроголодь с детьми. Те, которые ушли из Луганска и Донецка. Это кто-то знает? Помогите своим, товарищи".

В конце разговора она даёт ответ на то, как можно назвать жест государства о выделении помощи афганским беженцам в размере 500 млн - "понтами".

"Не надо вмешиваться в другие страны"

Чуть ли не со слезами на глазах женщина рассказывает, как сама осталась без дома и призывает правительство обратить внимание на внутренних беженцев.

"У нас и так Одесса гостеприимная... Пусть бы они раньше уделили внимание своим беженцам. Вот я, допустим, осталась без крыши над головой. Пошла на работу - крыша была. Пришла с работы - крыши нет. Потому что мой сосед взял и взорвал свою квартиру. Отключили всё, что есть. Это еще было 2 апреля. Никому ничего не предоставили. Мы все разбрелись кто куда. Я снимаю квартиру. Кинулась к нашей депутатше, она говорит "в государстве денег нет". Плачу сама. Сняла скромное полуподвальное помещение. Пока плачу 4 100 грн. Что мне хозяйка скажет, когда включится отопление, не знаю...", - говорит женщина.

"Никогда они здесь не укоренятся. К сожалению, для них, в первую очередь. Не надо вмешиваться в другие страны. Это не помощь, а медвежья услуга. [Афганцы] будут здесь создавать свой мир, который нам не нужен", - отвечают еще опрошенные.

Люди предлагают помочь другими способами, чтобы не принимать их в Украине - не вмешиваться или финансово.

По мнению одесситов, попытка принять мусульман, обернется проблемами: "Будет конфликт, они приедут сюда со своим уставом. Вы же не можете лишить человека его религии, культуры".

"Наши одесситы добродушные"

Другие два ответа были кардинально противоположными. Одна женщина сказала, что одесситы не должны финансово помогать афганским беженцам, другая выразила мнение, что мэр Одессы Геннадий Труханов "сможет их потянуть".

"Этим пусть занимается их мусульманская диаспора. Пусть их принимает. По-моему, нам есть куда девать деньги", - смеясь отвечает пенсионерка.

"Я думаю, наш Труханов может всё потянуть. Всё и всех, при желании. Если у него будет такое желание. Их сейчас поселили, я читала в Интернете. Им дали жильё, им дали продукты питания. Наши одесситы добродушные. Они ведь любят всех: начиная от животных и заканчивая этими детьми афганскими... В нашей Одессе море людей. Море иностранцев. Пусть живут", - сказала одесситка.

С предыдущим оратором в корне не согласны ее земляки: "Трындец! Не надо! Если принимать этих беженцев, надо иметь для них место. Нужно их кормить и за ними присматривать. Их надо всех трудоустроить. Надо всех через фильтр пустить. Мы же не знаем, кто приедет. Талибы - не талибы. На них не написано...", - говорят мужчина и женщина.

Некоторые одесситы против того, чтобы афганским беженцам предоставляли курортные города. Они предлагают отправить их в сёла, чтобы развивать сельское хозяйство:

"А их разве больше негде принять? Только нужно в курортные города [привозить]? Ну, интересно, чем они будут заниматься в Одессе? Что они умеют, рабочие места нужны. Отрицательно к этому отношусь. Есть сёла, где нужно поднимать сельское хозяйство. Если они хотят жить без войны, пусть занимаются сельским хозяйством. И зарабатывают себе сами на жизнь...Мы не знаем, кто приедет под видом афганцев и беженцев...А потом начнутся - то теракты, то их религию попирают. Это всё будет обязательно".

"У нас нищая страна. У нас пенсионеры голодают. У нас 90% на коммунальные услуги идёт. На хлебе и воде сидят пенсионеры. Пусть пенсионерам помогают", - говорит еще одна пара.

"Я к ним отношусь очень негативно. Потому что я посмотрела, как везде всё в мире происходит, как эти теракты, и постоянные какие-то поджоги, и убийства, и в школах... а они откуда приезжают? Оттуда, где они так воспитаны. Там боевики, по-моему, дети 7 лет уже... Приезжают все хорошие, а потом понятно, чем это заканчивается...", - объясняет пенсионерка.

Полностью опрос Антонины Белоглазовой смотрите на YouTube-канале "Страны".