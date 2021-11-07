Соединенные Штаты Америки не видят возможности оказывать финансовую помощь новым афганским властям, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов.

Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы еще не в состоянии предоставлять деньги напрямую через нынешнее руководство Афганистана... пока мы не увидим существенно улучшившихся подходов ко всему - от инклюзивного правительства до других элементов, которые мы с ними регулярно обсуждаем", - сообщил он в интервью телеканалу CNN.

Советник уточнил, что несмотря на это, Америка остантся крупнейшим гуманитарным донором Афганистана, работая с некоммерческими организациями и структурами гражданского общества.

Ранее движение "Талибан", в середине августа захватившее власть в Афганистане, обратилось к США. Талибы заявили, что возможные попытки Вашингтона ослабить их позиции обернутся "проблемами для народа".

Накануне талибы отказались от сотрудничества с США для сдерживания ИГИЛа на территории Афганистана.

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп считает, что в Конгрессе США следует организовать специальный "комитет по расследованию провального вывода войск из Афганистана".