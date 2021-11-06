Германия собирается вернуть своего посла в Афганистан, чтобы наладить контакт с "Талибаном". На эту должность назначат Маркуса Потцеля.

Об этом сообщает Welt am Sonntag.

Назначение посла - это часть "реорганизации отношений" Германии с "Талибаном", заявили в ФРГ. Ожидается, что Потцель прибудет в Афганистан уже в ближайшие недели.

Как передает издание, немецкое федеральное правительство рассматривает налаживание контактов с "Талибаном" как возможность расширить гуманитарную деятельность на территории Афганистана и противодействовать потоку афганских беженцев.

Помимо этого, Германия рассматривает возможность признания паспортов, выданных Исламским эмиратом Афганистан - так называет себя правительство талибов. Такой шаг может способствовать выезду афганцев из страны.

При этом федеральный генпрокурор Германии изучает, в какой степени члены "Талибана" могут быть обвинены в терроризме на фоне того, что они теперь считаются государственными властями Афганистана.

Ранее "Страна" писала о том, Канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Стамбуле с турецким президентом Реджепом Эрдоганом обсудила контакты с "Талибаном", захватившим власть в Афганистане. Берлин и Анкара будут продолжать координацию этих переговоров.

Напомним, в середине августа боевики "Талибана" без боя за несколько часов установили полный контроль над Кабулом, президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну. 7 сентября талибы объявили состав временного правительства республики.