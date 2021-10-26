На сегодняшний день еще около 130 украинцев хотят вернуться домой из захваченного талибами Афганистана. Над их безопасным возвращением работает Министерство иностранных дел.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 26 октября.

"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - рассказал Кулеба.

Напомним, в конце сентября в МИД Украины говорили примерно о ста украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, с которыми поддерживало связь посольство в Таджикистане. То есть за месяц их количество увеличилось.

Также сообщалось, что украинская разведка готовит новую эвакуацию украинцев из Афганистана.

Ранее "Страна" писала, что в Афганистане боевики движения "Талибан" начали расстреливать преступников и вывешивать их тела на центральных городских площадях. Убитые, по заявлениям талибов, похищали людей.