В Киеве сообщили о 130 украинцах, которые желают покинуть Афганистан
На сегодняшний день еще около 130 украинцев хотят вернуться домой из захваченного талибами Афганистана. Над их безопасным возвращением работает Министерство иностранных дел.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своем Тwitter-аккаунте во вторник, 26 октября.
"Сейчас около 130 хотят вернуться. Разрабатываем безопасные пути выезда. Мы своих в беде за границей не бросаем и уже неоднократно это доказали. Выезжают и самостоятельно. За месяц более 30 граждан и членов их семей самостоятельно покинули Афганистан", - рассказал Кулеба.
Напомним, в конце сентября в МИД Украины говорили примерно о ста украинцев, которые хотят покинуть Афганистан, с которыми поддерживало связь посольство в Таджикистане. То есть за месяц их количество увеличилось.
Также сообщалось, что украинская разведка готовит новую эвакуацию украинцев из Афганистана.
Ранее "Страна" писала, что в Афганистане боевики движения "Талибан" начали расстреливать преступников и вывешивать их тела на центральных городских площадях. Убитые, по заявлениям талибов, похищали людей.