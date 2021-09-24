Еще около 100 украинцев хотят покинуть территорию захваченного талибами Афганистана. Связь с ними поддерживают через посольство Украины в Таджикистане. А в МИД подыскивают возможность вывезти украинцев на родину. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, передает "Интерфакс-Украина".

"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", - сказал Николенко.

Напомним, вечером, 23 сентября, в международный аэропорт "Борисполь" успешно прибыл очередной самолет из Афганистана, на борту которого находились 30 украинских граждан, девять лиц, имеющих вид на жительство в Украине, 18 граждан Ватикана, двое граждан Канады, а также члены их семей.

Ранее "Страна" писала о том, что юный афганец трое суток ехал в ЕС на запаске под прицепом грузовика.

Также мы сообщали, что талибы собираются вернуть практику телесных наказаний. Хотят рубить руки ворам и расстреливать убийц.