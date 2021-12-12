Талибы запретили жителям Афганистана продажу и покупку американских долларов. Фото: salamnews.org

В воскресенье, 12 декабря, движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всей стране на фоне продолжающегося обвала местной валюты.

Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что операции в пунктах обмена валюты в Кабуле были прекращены на фоне резкого падения курса национальной валюты. Так, стоимость $1 достигла 114 афгани.

Резкое удешевление афгани началось 7 декабря. Тогда курс за один день увеличился с 93-95 афгани за $1 до 100 афгани.

При этом доллары США — основная иностранная валюта, которую используют жители Афганистана. Спрос на эту валюту стал особенно возрастать с августа, когда власть в стране захватили талибы.

После прекращения операций на крупнейшем рынке валютных операций Афганистана "Сарай Шахзада" в Кабуле, там случилась суматоха.

Впрочем, официальных заявлений по поводу прекращения работы обменников Афганистана от талибов до сих пор не поступало.

Ослабление национальной валюты Афганистана связано с тем, что более 9 млрд государственных средств были заморожены в американских банках, чтобы "Талибан" не смог ими воспользоваться, а также с тем, что правительства других государств и различные международные организации отказались сотрудничать с талибами.

6 октября Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители "Талибана" сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.

Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты Америки не видят возможности оказывать финансовую помощь новым афганским властям, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов.

Однако, талибы заявили, что возможные попытки Вашингтона ослабить их позиции обернутся "проблемами для народа".

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