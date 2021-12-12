В воскресенье, 12 декабря, движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило покупку и продажу долларов США в пунктах обмена по всей стране на фоне продолжающегося обвала местной валюты.

Об этом сообщает новостное агентство Aamaj News со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что операции в пунктах обмена валюты в Кабуле были прекращены на фоне резкого падения курса национальной валюты. Так, стоимость $1 достигла 114 афгани.

Резкое удешевление афгани началось 7 декабря. Тогда курс за один день увеличился с 93-95 афгани за $1 до 100 афгани.

При этом доллары США — основная иностранная валюта, которую используют жители Афганистана. Спрос на эту валюту стал особенно возрастать с августа, когда власть в стране захватили талибы.

После прекращения операций на крупнейшем рынке валютных операций Афганистана "Сарай Шахзада" в Кабуле, там случилась суматоха.

Впрочем, официальных заявлений по поводу прекращения работы обменников Афганистана от талибов до сих пор не поступало.

Ослабление национальной валюты Афганистана связано с тем, что более 9 млрд государственных средств были заморожены в американских банках, чтобы "Талибан" не смог ими воспользоваться, а также с тем, что правительства других государств и различные международные организации отказались сотрудничать с талибами.

6 октября Центральный банк Афганистана издал постановление, согласно которому все торговые операции в стране должны осуществляться только в афгани. Позднее представители "Талибана" сообщили, что будут наказывать афганцев, использующих при проведении своих экономических операций иностранные валюты.

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دالر ۱۱۴ افغانی شد؛ «سرای شهزاده آشفته است»



به دنبال اُفت ارزش‌ پول افغانی در برابر دالر، یک دالر ۱۱۴ افغانی شد. منابع به آماج می‌گویند که سرای شهزاده که بزرگ‌ترین مرکز داد و ستد پولی است در «آشفته‌گی به سر می‌برد» و «بولی» هم از سوی طالبان منع شده است.#آماج_نیوز pic.twitter.com/Fw9y63QOkj — Aamaj News (@aamajnews24) December 12, 2021

Ранее "Страна" писала о том, что Соединенные Штаты Америки не видят возможности оказывать финансовую помощь новым афганским властям, пока те не смягчат подходы к ряду принципиальных для американской стороны вопросов.

Однако, талибы заявили, что возможные попытки Вашингтона ослабить их позиции обернутся "проблемами для народа".