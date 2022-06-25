Удерживать Северодонецк и дальше не имело особого смысла, потому что РФ практически стерла город с лица земли. Поэтому ВСУ и начали оттуда отступление.

Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-офицер Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Харитон Старский.

"Смысл отвода состоит в том, чтобы сохранить жизнь наших солдат, которые сейчас отвечают за оборону этого города. Ситуация в Северодонецке напоминает ситуацию в Рубежном, которое практически было стерто с лица земли российскими бомбами и российскими снарядами, и удерживать его при том, что оно уничтожено более чем на 90 процентов, на самом деле нет большого смысла", - сказал Старский.

Ранее местные власти сообщили, что ВСУ будут выходить из Северодонецка несколько дней.

США посчитали отвод войск из Северодонецка правильным решением ВСУ.

Война в Украине продолжается уже 122-й день. Мы следим за главными новостями 25 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 121-го дня войны. В пятницу в Украине подтвердили потерю Горского. И российская, и украинская сторона подтверждает, что армия РФ уже ведет наступление на южных окраинах Лисичанска. Также противник вел штурмовые действия в Харьковской области, в том числе на севере, у границы. Идет подготовка к наступлению на Славянск со стороны Изюма. На Западе и в России активно обсуждали продовольственную проблему - в контексте блокады украинских портов. По этому поводу встречались главы МИД стран G7.

Мы также разбирались, каковы шансы, что глава СБУ Иван Баканов потеряет свое место.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 121-го дня войны.