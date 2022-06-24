Успех россиян в Луганской области имеет все шансы перерасти из тактического в оперативный.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live".

При этом Арестович утверждает, что украинское командование вывело всех солдат из намечавшегося окружения в Горском и Золотом (что южнее Лисичанска) ещё до того, как кольцо там замкнулось.

По его словам, противник активно продвигается к трассе Бахмут - Лисичанск, намереваясь замкнуть котел вокруг украинских войск в Луганской области. Выход украинских войск из Северодонецка Арестович не подтвердил.

Также советник Ермака сказал, что наибольшую опасность представляет участок от Белой Горы (юго-восточнее Лисичанска) до Бахмутского направления.

"Там они действительно прорвались и на широком фронте идут вперед", - сказал Арестович.

Ранее Арестович заявил, что у российской армии нет сил для взятия Донецкой области.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.