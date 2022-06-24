Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что сил для взятия Донецкой области у российской армии нет.

Такое мнение он высказал в эфире "Фейгин Live".

"Луганская - это я еще понимаю, но чтобы взять Донецкую область, нужно взять четыре таких города как Лисичанск и Северодонецк", - сказал он.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия. По его словам, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.

Кроме этого, вчера на подконтрольной Украине территории Донецкой области погибли шесть мирных жителей: в Авдеевке, Часов Яре и Пришибе. В неподконтрольном Донецке, который также подвергается обстрелам, сегодня заявили о четырех раненых и одном погибшем.

Напомним, война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.