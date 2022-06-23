Сегодня на подконтрольной Украине территории Донецкой области погибли шесть мирных жителей: в Авдеевке, Часов Яре и Пришибе.

Об этом сообщил губернатор Павел Кириленко.

В неподконтрольном Донецке, который также подвергается обстрелам, сегодня заявили о четырех раненых и одном погибшем.

Погибший и трое раненых попали под обстрел на территории Свято-Благовещенского храма в Куйбышевском районе города.

Напомним, что войска РФ обстреляли пляж в городе Часов Яр на Донбассе.

Отметим, что ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области, где идут бои. Остальные 55% - с полными разрушениями - находятся под контролем РФ.

Война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.