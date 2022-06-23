В Сумской области машина полицейских подорвалась на мине, есть раненые и погибший. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.

"Вчера вечером, когда в Ахтырском районе машина полицейских подорвалась на мине во время патрулирования территории, двое сотрудников были ранены. Когда же на месте происшествия работали взрывотехники и следователи, раздался второй взрыв. В результате ранены еще пятеро. Один человек погиб на месте", - сообщил Живицкий.

Как писала "Страна", 22 июня при обстреле в Сумской области были ранены четыре человека.

Также "Страна" писала, что в пятницу, 17 июня, войска РФ около 30 раз ударили из минометов по приграничному району Сумской области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.