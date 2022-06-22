В результате обстрелов Краснопольской общины Сумской области четыре человека травмированы, два из них в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, повреждены дома, хозяйственные постройки, школа, сельский совет и парк. Всего было 4 обстрела из минометов и других видов оружия.

"Враг продолжает стрелять по Краснопольской общине. Сегодня днем ​​было 4 обстрела из минометов и других видов оружия. Всего 42 прилета по территории общины. Россияне били в том числе и по населенным пунктам. Повреждены дома, хозяйственные постройки, школа и сельский совет. Уютный парк в одном из населенных пунктов общины уничтожен вражескими снарядами. К счастью и чуду, никто из людей во время обстрелов не пострадал.

Но еще сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории общины. Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль", - написал он и показал результаты обстрелов Краснопольской общины на фото.

Напомним, 17 июня войска РФ около 30 раз ударили из минометов по приграничному району Сумской области.

А в середине июня россияне выпустили по Сумской области минимум 60 снарядов из минометов, САУ и РСЗО.

Тем временем война в Украине продолжается уже 118-й день. Мы следим за происходящим 21 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 117-го дня войны. В Северодонецке ВСУ утратили контроль над Метелкино. В Минобороны заявили, что РФ планирует выйти на границы Луганской области к 26 июня. Эпицентром "прилетов" по украинскому тылу стали Одесская и Николаевская области. Несколько ракет ударило утром и сразу 14 ракет - днем. Сообщалось также об ударах по захваченным Россией черноморским вышкам.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.