ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области, где идут бои - глава ОВА
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что в настоящее время ВСУ контролируют около 45% территорий Донецкой области, где сейчас ведутся боевые действия.
Об этом он сказал в комментарии "Радио Свобода".
"Соответственно, 55% - с полными разрушениями - находятся под контролем незаконных вооруженных формирований, я имею в виду под контролем оккупанта, включая полуразрушенные Мариуполь и Волноваху", - заявил Кириленко.
По его словам, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная.
Ранее сообщалось, что войска РФ обстреляли пляж в городе Часов Яр на Донбассе.
Также вчера аналитики сообщали, что россияне контролируют 85% Северодонецка.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 120-й день. Мы следим за происходящим 23 июня в обновляемом материале.
Также "Страна" подводила итоги 119-го дня войны. Войска РФ приближались к Лисичанску. Город обстреливали "Гиацинты","Пионы", танки и авиация РФ. В РФ заявили, что на Новошахтинский мини-НПЗ в Ростовской области с беспилотника сбросили бомбу. Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что не видит на данный момент перспективы переговоров по Украине.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.